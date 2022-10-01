Удар по инфраструктуре. РФ атаковала Одесскую область двумя ракетами — ОК Юг

1 октября, 07:48
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Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Россия атаковала Одесскую область двумя ракетами (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ/Air Force Command of UA Armed Forces/Facebook)

Российские оккупанты нанесли двумя ракетами удар по Одесской области перед рассветом в субботу, 1 октября. Пострадавших в результате атаки нет.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

Там предположили, что Россия ударила по региону Искандерами. Ракеты попали в объект промышленной инфраструктуры, повреждена электроподстанция и несколько зданий вокруг.

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«В одном из частных гаражей вспыхнул пожар, который оперативно был ликвидирован», — заявили в ОК Юг.

Накануне силы ПВО Украины уничтожили над Одесской областью российский беспилотник Орлан-10, который пытался вести аэроразведку.

29 сентября РФ атаковала южные области Украины семью дронами-камикадзе. Пять направили в Николаевскую область, два — в Одесскую. Силы ПВО сбить пять дронов из семи.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Ракетные удары Искандер Война России против Украины

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