Атака на Одесскую область. Россия выпустила две ракеты типа Искандер из оккупированного Крыма — ОК Юг 31 июля, 19:59 Россияне ударили по Одесской области Искандерами (Фото:Объединенный координационный пресс-центр сил Обороны Юга Украины via Telegram Одесса. Официально)

Военные РФ атаковали Одесскую область 31 июля двумя ракетами типа Искандер, выпущенными из оккупированного Крыма. Информации о пострадавших сейчас нет.

Об этом сообщает ОК Юг.

Там рассказали, что в результате разрыва ракет в воздухе по территории Одесского района разлетелись так называемые тепловые ловушки. Они похожи на неразорвавшийся снаряд или имеют форму дротика с оранжевым хвостом.

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Несколько из них стали причиной возгорания сухой травы. Спасатели ликвидируют пожар.



«Это достаточно опасная вещь, поскольку имеет высокую температуру горения, может повлечь за собой масштабные ожоги», — объяснили в ОК Юг, призвав не трогать подозрительные предметы и не приближаться к ним.

Ранее в Одесской райгосадминистрации заявили, что российские ракеты попали в карьер.



Инфографика: НВ

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