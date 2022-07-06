С самолета Су-35. Оккупанты пытались нанести ракетный удар по Одесской области — ОК ЮГ

6 июля, 18:07
Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Ракета (иллюстративное фото) (Фото:Командование Воздушных Сил ВСУ)

Войска РФ в среду, 6 июля, запустили ракету Х-31 по Одесской области с самолета Су-35, ее сбили над морем украинские силы ПВО.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ОВА в Telegram, со ссылкой на Оперативное командование Юг.

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«По Одесской области враг пытался нанести очередной ракетный удар. Из самолета Су-35 по направлению Черного моря выпущена ракета воздушного базирования Х-31», — говорится в сообщении командования.

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Отмечается, что силами противовоздушной обороны ракета была сбита над морем.

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В ночь на 1 июля Россия нанесла ракетные удары по территории Одесской области. Ракеты попали в 9-этажный жилой дом и в две базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, погибли по меньшей мере 19 человек, 33 человека ранены.

6 июля оккупанты пытались ударить по острову Змеиный.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Ракеты Войска РФ ПВО

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