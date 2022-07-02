Один погиб. В Одесской области двое мужчин подорвались на взрывном устройстве, когда плавали в море
Знак, предупреждающий о минах, на закрытом пляже в Одессе, 6 июня 2022 года (Фото:REUTERS/Edgar Su)
На одном из пляжей Одесской области мужчина во время заплыва в море подорвался на неустановленном взрывном устройстве, еще один — получил контузию и легкие царапины.
Об этом сообщили в оперативном командовании Юг.
Там рассказали, что, несмотря на запрет и предупреждения о минной опасности вдоль черноморского побережья и прибрежных вод, компания мужчин решила отдохнуть. Тело одного из них вытащили на берег без признаков жизни, другой — отказался от госпитализации.
Как пишет Суспільне, начальница пресс-центра Cил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что инцидент произошел в курортном поселке Каролино-Бугаз.
В Одесском горсовете еще раз предупредили о минной опасности. 11 июня на пляже в Грибовке в результате взрыва мины в морской воде погиб отдыхающий.
В то же время 27 июня мэр Одессы Геннадий Труханов пообещал открыть часть пляжей для купания и отдыха, установив специальные сетки.
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