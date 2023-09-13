Одесская область. Какие последствия новой атаки России, от которой пострадали шесть водителей и местный житель — фото 13 сентября, 11:18 В результате российской атаки на юг Одесской области был пожар на стоянке грузовиков (Фото:Офис генпрокурора)

Офис генерального прокурора Украины начал расследование после атаки россиян на гражданскую инфраструктуру на юге Одесской области в ночь на среду, 13 сентября.

Об этом сообщил Офис генпрокурора, показав фото последствий массированного удара.

Оккупанты почти пять часов атаковали Подунавье: повреждены объекты припортовой и гражданской инфраструктуры, стоянка грузового автотранспорта. Ранения получили семь человек — местный житель и шесть водителей, один из которых в крайне тяжелом состоянии. Всех госпитализировали.

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Расследование начали по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Силы обороны юга

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Силы обороны юга

Фото: Офис генпрокурора

Фото: Силы обороны юга

Фото: Офис генпрокурора

Всего ночью Россия выпустила по Одесской и Сумской областях 44 иранских дрона-камикадзе Shahed, 32 из которых уничтожили силы противовоздушной обороны.