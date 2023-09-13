Россия атаковала дронами юг Одесской области: ранены семь человек, ПВО сбила 32 цели 13 сентября, 07:29 Последствия одной из атак России на Подунавье, 4 сентября 2023 года (Фото:Силы обороны юга Украины/Telegram)

Российские оккупанты в ночь на среду, 13 сентября, почти 5 часов атаковали иранскими дронами-камикадзе юг Одесской области. Силы противовоздушной обороны сбили десятки, пострадали семь человек.

Как рассказал глава ОВА Олег Кипер, Россия направила несколько групп ударных беспилотников по Измаильскому району. В результате попаданий повреждены припортовая и другая гражданская инфраструктура.

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В Силах обороны юга сообщили, что ПВО сбила 32 дрона типа Shahed-131/136. На месте удара начался пожар на стоянке грузового автотранспорта, его уже потушили.

Число пострадавших возросло с шести до семи — все водители. Их госпитализировали. По словам Кипера, три человека в тяжелом состоянии, еще столько же — в среднем.

Россия почти регулярно атакует юг Одесской области, нанося удары по припортовой и зерновой инфраструктуре. В ночь на 8 сентября над регионом сбили 16 дронов.

