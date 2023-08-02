Удар шахедами. Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор 2 августа, 07:42 Спасатель тушит пожар после удара РФ (Фото:www.facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

В ночь на среду, 2 августа, Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

Видео дня

«Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении.

Силы ПВО работали почти три часа.

В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

Спасательные службы работают.

В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.