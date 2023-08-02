Удар шахедами. Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор

2 августа, 07:42
Поделиться:
Спасатель тушит пожар после удара РФ (Фото:www.facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

Спасатель тушит пожар после удара РФ (Фото:www.facebook.com/DSNSODE?locale=uk_UA)

В ночь на среду, 2 августа, Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена по югу Одесской области.

Видео дня

«Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона», — говорится в сообщении.

Силы ПВО работали почти три часа.

В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

Спасательные службы работают.

В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Дроны Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X