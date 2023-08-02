Удар шахедами. Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор — фото
Спасатель тушит пожар после удара РФ (Фото:ГСЧС Украины / Facebook)
В ночь на среду, 2 августа, Россия атаковала Одесскую область. На промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.
Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.
Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена на юг Одесской области.
Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона, говорится в сообщении.
Силы ПВО непрерывно работали почти три часа.
В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.
Работают спасательные службы.
Фото последствий атаки на Одесскую область
В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.