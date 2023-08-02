Удар шахедами. Россия атаковала Одесскую область, на промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор — фото 2 августа, 07:42 Спасатель тушит пожар после удара РФ (Фото:ГСЧС Украины / Facebook)

В ночь на среду, 2 августа, Россия атаковала Одесскую область. На промышленных и портовых объектах возникли пожары, поврежден элеватор.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг в Facebook.

Ночная атака беспилотниками типа Shahed-136, выпущенными из Азовского моря через Черное, была направлена на юг Одесской области.

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Очевидной целью врага были объекты портовой и промышленной инфраструктуры региона, говорится в сообщении.

Силы ПВО непрерывно работали почти три часа.

В результате атаки возникли пожары на промышленных и портовых объектах, поврежден элеватор.

Работают спасательные службы.

Фото последствий атаки на Одесскую область

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

Фото: Олег Кипер / Telegram

В ночь на среду, 2 августа, российские оккупанты запустили несколько групп дронов-камикадзе в сторону Украины.