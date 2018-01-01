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Одесская полиция обнародовала фотодоказательства вандализма на стадионе Черноморец

Сегодня, 20:04
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Правонарушители уничтожали имущество стадиона

Фото: полиция

Полиция Одессы опровергла информацию об отсутствии оснований для открытия уголовного производства против болельщиков, которые повредили имущество стадиона Черноморец во время матча Черноморец - Ворскла 8 декабря.

В подтверждение противоправных действий со стороны футбольных фанатов полиция обнародовала фотографии поврежденных сидений.

Действия футбольных болельщиков квалифицированы по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до 15 лет.

Напомним, что волонтер Роман Синицын заявил, что в Одессе после футбольного матча Черноморец - Ворскла полиция применила силу, а затем задержала ультрас, которые развернули баннеры с надписью Кремль, покайся! и названиями украинских судов, захваченных Россией.

Полиция отвергает обвинения в свою сторону, заявляя, что во время матча были совершены хулиганские действия с применением мощной пиротехники, что привело к срыву матча и жалобам от других зрителей и администрации.

В отдел полиции были доставлены 12 человек, некоторые из которых оказал злостное неповиновение полицейским при исполнении ими служебных обязанностей.

Теги:   Чорноморець Футбольные хулиганы Фанаты Одесса

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