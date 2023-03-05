Ситуация со светом в Одессе. В Укрэнерго назвали дату, когда в городе больше не будут выключать электричество 5 марта, 11:47 Одессе наконец-то обещают безлимитное потребление электроэнергии (Фото:Укрэнерго/Telegram)

Со вторника, 7 марта, Одесса и область, являвшиеся последним регионом в Украине, которому устанавливались лимиты на потребление электроэнергии, выходит на безлимитное потребление.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго в Telegram.

«Со вторника в Одессе нет отключений — ни из-за балансовых ограничений, ни из-за сетевых. Сеть уже способна попустить объем электроэнергии, которой нужен городу и области», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что к среде, 15 марта, планируется завершить основные работы по восстановлению надежности питания региона, то есть для того чтобы отключение того или иного элемента сети не приводило к масштабным ограничениям потребления.

"Планируем, что эти работы будут проводиться без дополнительного ограничения потребителей", - подчеркнул председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Стабилизационные и аварийные отключения электроэнергии в Украине начались осенью 2022 после того, как российские террористы начали обстрелы критической инфраструктуры. В конце зимы ситуация стабилизировалась — свет потребителям не выключали больше двух недель.

В понедельник, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии. Временно без света осталось почти все районы Одессы и Одесский район.