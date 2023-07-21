Более 20 человек, двое — дети. Зеленский сообщил о количестве пострадавших в Одессе и области от атак российских оккупантов 21 июля, 19:49 Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о количестве пострадавших от четырехдневных российских атак по Одессе и Одесской области (Фото:REUTERS/Валентин Огиренко)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что из-за четырехдневных обстрелов Одессы и области войсками страны-агрессора РФ пострадали более двадцати человек, среди них двое детей.

Об этом он рассказал в своем вечернем обращении.

«Сегодня же российские ракеты и дроны снова били по Одессе, по нашим южным районам. Всего с начала недели только на территории Одесской области от российского террора пострадали более 20 человек, среди них двое детей», — сказал Зеленский.

Видео дня

Глава государства считает, что наносить такие удары может «только абсолютное зло».

«Будет ответ. Кроме этого, будет еще больше консолидации мира для защиты и для совместных действий, еще больше энергии ради победы, еще больше стремления справедливости, справедливого наказания России за все преступления этой войны. И такое наказание — будет», — резюмировал Зеленский.

В ночь на пятницу, 21 июля, российские оккупанты нанесли очередной удар по Одессе и Одесской области. Повреждения получили терминалы с зерном, также есть пострадавшие.