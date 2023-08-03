В Одессе задержали экс-помощника депутатов запрещенной партии Шария, он работал на военную разведку РФ 3 августа, 10:53 Агент РФ передавал оккупантам данные о целях воздушных ударов и передвижении ВСУ (Фото:СБУ)

В Одессе задержали агента российской военной разведки, который ранее был помощников депутатов от запрещенной в Украине партии Шария.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, предатель передавал оккупантам цели для воздушных ударов по городу, отслеживал места дислокации и перемещения подразделений украинской ПВО, отчитывался о последствиях «прилетов» ракет и ударов дронами-камикадзе.

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По данным следствия, злоумышленник является частным юристом. Ранее он был помощником-консультантом нескольких депутатов из фракции партии Шария в одном из райсоветов Одесской области.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину вместе с женой он выехал на территорию оккупированного Крыма, где по собственной инициативе обратился в «военный комиссариат».

Там одессит был завербован кадровым сотрудником 3-го оперативного отдела 316-го разведывательного центра российского ГРУ Григорием Ивановым. Он работал под прикрытием и представился сотрудником ФСБ.

Фото: СБУ

Предатель дал подписку о негласном сотрудничестве в пользу РФ, ему присвоили оперативный псевдоним Diezel. Фигурант получил 500 долларов «аванса» за проведение разведывательно-подрывной деятельности против Украины, после чего вернулся в Одессу для сбора данных.

Фото: СБУ

Здесь он пытался устанавливать контакты с местными правоохранителями, изучая их кандидатуры для пополнения агентурной сети российских спецслужб.

Для прикрытия мужчина устроился в одну из местных общественных организаций, которые привлекаются к поддержанию правопорядка в городе.

Во время обысков по месту жительства у злоумышленника обнаружили электронные носители с доказательствами незаконной деятельности, оружие и боеприпасы.

Ему сообщили о подозрении в госизмене, предателю грозит пожизненное заключение.

Также планируется сообщение о подозрении в шпионаже его российскому куратору. Контрразведчики спецслужбы идентифицировали оперативные связи российского разведчика — еще пяти кадровых сотрудников группы из числа его близкого окружения.

Контрразведка СБУ также идентифицировала супругу изменника, которая сейчас проживает в Санкт-Петербурге и также сотрудничает с ГРУ РФ. Женщина администрирует Телеграмм-канал и по заказу вражеских спецслужб распространяет фейки о ситуации в Одессе.

Решается вопрос о сообщение ей о подозрении в госизмене.