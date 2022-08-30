ЮНЕСКО поддерживает включение Одессы в список Всемирного наследия 30 августа, 22:14 Организация поможет Украине восстановить музеи Одессы после российских обстрелов (Фото:reksik004/Pixabay)

В Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) поддержали предложение Украины внести в список Всемирного наследия город Одесса. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Эксперты уже привлечены к работе по внесению Одессы в список, говорится в сообщении. Таким образом включение украинского города может быть срочно рассмотрено странами-членами комитета Всемирного наследия.

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Организация поможет Украине восстановить музеи Одессы после российских обстрелов. Отмечается, что ЮНЕСКО предоставит:

Финансирование восстановления ущерба, нанесенного Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства с начала войны, а также финансирование работы дополнительных сотрудников для охраны коллекций.

Поддержку оцифровки не менее 1000 произведений искусства в Одессе, а также документальной коллекции Одесского государственного архива путем предоставления соответствующего оборудования.

Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия предоставит новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы.

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Также комитету будет рекомендовано внести объекты всемирного наследия ЮНЕСКО в Киеве и Львове в список Всемирного наследия, находящегося под угрозой.

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