Не хватает ресурсов. Вероятность высадки российского десанта в Одессе низкая — CIT

21 марта, 21:51
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Надпись «Мама не простит» на противотанковом еже в Одессе, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Надпись «Мама не простит» на противотанковом еже в Одессе, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Вероятность морского десанта в Одессе или области низкая, так как все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, задействованы в боях, — об этом сообщают аналитики Conflict Intelligence Team в Telegram.

"…Для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перебрасывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым с материковой Украины, либо производить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад. Кроме того, как говорилось выше, для этого потребуется как минимум выход сухопутных войск к Одессе с севера, а это пока довольно далекая угроза", — считают в CIT.

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17 марта глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что Россия не оставляет надежды высадить морской десант на побережье. По данным Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но безуспешно.

21 марта российский военный корабль обстрелял дома у побережья в Одессе. Городской голова Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину атаковали мирных жителей Одессы.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Одесская область Одесса Десант Война России против Украины

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