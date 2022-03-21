Не хватает ресурсов. Вероятность высадки российского десанта в Одессе низкая — CIT 21 марта, 21:51 Цей матеріал також доступний українською Надпись «Мама не простит» на противотанковом еже в Одессе, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Вероятность морского десанта в Одессе или области низкая, так как все российские бригады морской пехоты, переброшенные в Украину, задействованы в боях, — об этом сообщают аналитики Conflict Intelligence Team в Telegram.

"…Для полноценного десанта силами хотя бы бригады придется либо в течение длительного времени перебрасывать еще не задействованных морпехов, либо возвращать уже потрепанные БТГр в Крым с материковой Украины, либо производить высадку разношерстными силами из нескольких разных бригад. Кроме того, как говорилось выше, для этого потребуется как минимум выход сухопутных войск к Одессе с севера, а это пока довольно далекая угроза", — считают в CIT.



Видео дня

17 марта глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко заявил, что Россия не оставляет надежды высадить морской десант на побережье. По данным Министерства обороны Великобритании, российские оккупанты пытаются обойти Николаев в направлении Одессы, но безуспешно.



21 марта российский военный корабль обстрелял дома у побережья в Одессе. Городской голова Геннадий Труханов заявил, что российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину атаковали мирных жителей Одессы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.