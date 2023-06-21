В больнице скончался еще один пострадавший в результате российской атаки на Одессу — горсовет 21 июня, 21:31 Последствия удара по Одессе, 14 июня 2023 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Количество жертв российской ракетной атаки 14 июня на Одессу увеличилось до четырех.

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети Таврия В увеличилось до 4. В больнице скончался еще один человек», — говорится в сообщении.

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В ночь на 14 июня россияне атаковали Одессу ракетами Калибр. Силы ПВО сбили три из четырех ракет. Ранее было известно о трех погибших и 13 раненых: поврежден склад, жилищный комплекс, ресторан, магазины, учебное заведение и другие гражданские объекты.