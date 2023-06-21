В больнице скончался еще один пострадавший в результате российской атаки на Одессу — горсовет
Последствия удара по Одессе, 14 июня 2023 (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)
Количество жертв российской ракетной атаки 14 июня на Одессу увеличилось до четырех.
Об этом сообщили в Одесском городском совете.
«Количество жертв ракетной атаки россиян по продовольственным складам торговой сети Таврия В увеличилось до 4. В больнице скончался еще один человек», — говорится в сообщении.
В ночь на 14 июня россияне атаковали Одессу ракетами Калибр. Силы ПВО сбили три из четырех ракет. Ранее было известно о трех погибших и 13 раненых: поврежден склад, жилищный комплекс, ресторан, магазины, учебное заведение и другие гражданские объекты.