Удары РФ по портовой инфраструктуре: украинский ВПК уже производит средства для защиты — Данилов

21 июля, 11:54
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Последствия удара РФ (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Последствия удара РФ (Фото:Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS)

Украинский ВПК уже производит средства для защиты портовой инфраструктуры от ударов России, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

По его словам, сейчас Украине не хватает средств для поражения некоторых видов того вооружения, которым пользуется РФ.

Данилов заявил, что президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу усилить защиту портовой инфраструктуры.

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«Сегодня работают все контакты, чтобы ускорить поставки необходимой техники. Однако хочу заметить, что мы и самостоятельно разрабатываем сейчас, и уже есть понимание относительно систем защиты. Наш ВПК производит уже такую защиту. В ближайшее время, я думаю, это (защита портовой инфраструктуры — ред.) будет усилена», — сказал он в эфире телемарафона.

Однако, по его словам, это не гарантирует защиты «на 100%» от атак России.

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В ночь на 21 июля войска РФ снова атаковали Одесскую область. Ракеты попали по агропредприятию, есть пострадавшие. Уничтожены около 120 тонн зерновых.

Россияне атакуют юг Украины четвертую ночь подряд. Под ударом — Одесса и Николаев. 19 июля они прицельно ударили по инфраструктуре портов Черноморск и Одесса, повредив зерновые терминалы. Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила 60 тысяч тонн агропродукции, предназначенной для Китая.

В результате атаки 20 июля в Одессе погиб один человек, глава ОВА сообщал о восьми пострадавших.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесская область Алексей Данилов Война России против Украины

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