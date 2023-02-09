У войск РФ нет шансов захватить Одессу с моря или суши — Резников 9 февраля, 17:25 Алексей Резников (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Войска РФ не смогут захватить Одессу с моря или по суше, убежден глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Для того, чтобы захватить Одессу, им нужно доминировать в Черном море, а мы лишили их такой возможности. После применения наших украинских Нептунов крейсер Москва пошел по известному всем адресу. Подойти с моря в Одессу не вижу никакого шанса», — сообщил Резников во время брифинга.

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Министр отметил, что для того, чтобы зайти в город по суше, захватчикам нужно перейти реку Днепр, пройти Херсон и Николаев. Резников напомнил, что такая попытка оккупантов уже не имела успеха.

«Благодаря мужеству и обороне николаевцев в прошлый раз им это не удалось. В Херсоне их уже нет. Естественной защитой остается река Днепр с разрушенными мостами и переправой», — уточнил Резников.

13 апреля ВСУ нанесли удар по ракетному крейсеру Москва — флагману Черноморского флота РФ. Корабль был поражен из украинского ракетного комплекса Нептун и получил серьезные повреждения. Вечером 14 апреля в минобороны страны-агрессора признали, что крейсер затонул.

Защитники Украины освободили Херсон в ноябре. 11 ноября возле здания областной государственной администрации в центре Херсона снова установили флаг Украины.