Одесский горсовет провалил голосование за снос памятника Екатерине II 28 сентября, 15:35 Для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата (Фото:Суспільне Одеса)

Городской совет Одессы провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II и решение переместить его в историко-краеведческий музей.

Об этом сообщил местный депутат от Евросолидарности Петр Обухов в Facebook.

Он уточнил, что для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата. Однако «за» было только 17 голосов.

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«Против» никто не выступил, но 21 депутат из присутствующих не голосовали. Среди них — действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который ранее заявлял, что не поддерживает снос памятника.

«В горсовете 64 депутата. Мэр тоже голосует. Для принятия решения нужно 33 голоса. Если „не голосовал“ — присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке — депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал», — пишет Обухов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.