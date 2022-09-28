Одесский горсовет провалил голосование за снос памятника Екатерине II

28 сентября, 15:35
Поделиться:
Для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата (Фото:Суспільне Одеса)

Для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата (Фото:Суспільне Одеса)

Городской совет Одессы провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II и решение переместить его в историко-краеведческий музей.

Об этом сообщил местный депутат от Евросолидарности Петр Обухов в Facebook.

Он уточнил, что для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата. Однако «за» было только 17 голосов.

Видео дня

«Против» никто не выступил, но 21 депутат из присутствующих не голосовали. Среди них — действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который ранее заявлял, что не поддерживает снос памятника.

https://www.facebook.com/peterodua/posts/5599689783433301

«В горсовете 64 депутата. Мэр тоже голосует. Для принятия решения нужно 33 голоса. Если „не голосовал“ — присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке — депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал», — пишет Обухов.

https://www.facebook.com/peterodua/posts/5599830426752570

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.

https://www.youtube.com/embed/MvuGzK14j3s
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Одесса Российская агрессия Памятники Горсовет Демонтаж

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X