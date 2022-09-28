Одесский горсовет провалил голосование за снос памятника Екатерине II
Для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата (Фото:Суспільне Одеса)
Городской совет Одессы провалил голосование за демонтаж памятника российской императрице Екатерине II и решение переместить его в историко-краеведческий музей.
Об этом сообщил местный депутат от Евросолидарности Петр Обухов в Facebook.
Он уточнил, что для сноса памятника поддержать это решение должны 33 депутата. Однако «за» было только 17 голосов.
«Против» никто не выступил, но 21 депутат из присутствующих не голосовали. Среди них — действующий мэр Одессы Геннадий Труханов, который ранее заявлял, что не поддерживает снос памятника.
«В горсовете 64 депутата. Мэр тоже голосует. Для принятия решения нужно 33 голоса. Если „не голосовал“ — присутствовал на сессии, но не нажимал кнопку. Если фамилии нет в списке — депутат либо вынул карточку для голосования, либо не присутствовал», — пишет Обухов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II.