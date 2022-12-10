«Ситуация сложная». Сколько времени нужно, чтобы восстановить электричество в Одесской области — прогнозы властей 10 декабря, 22:55 Автобусная остановка в Одессе при отключении света, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

Власти заявляют, что ситуация с электроснабжением в Одесской области после российских атак на инфраструктуру «беспрецедентно сложная». Зеленский заявил, что на то, чтобы восстановить свет в области, нужны дни, а не часы. В то же время в ОГА говорят, что восстановление самих энергообъектов в Одесской области может занять даже 2−3 месяца.

Собрали все, что известно по состоянию на данный момент о ситуации с электричеством в Одесской области и прогнозах по ее восстановлению.

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 10 декабря заявил, что ситуация с энергетикой в Одесской области «очень сложная».

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«После ночного удара иранскими дронами Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на данный момент более 1,5 миллиона человек в Одесской области без света», — сказал он.

Сейчас подключена только критическая инфраструктура и настолько, насколько есть возможность поставки электричества.

Зеленский отметил, что без перерыва идут работы, чтобы вернуть свет в области, но попадание «были критическими».

«Поэтому нужно не просто время, чтобы восстановить электричество… Нужны не часы, а, к сожалению, несколько дней. Мы будем делать все, чтобы ускорить восстановление», — сказал президент.

В то же время, на странице Департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА появилось сообщение о том, что на восстановление энергообъектов в Одесской области может потребоваться даже 2−3 месяца.

«По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже неделях и не исключено, что 2−3 месяца», — сказано в сообщении на фейсбук-странице департамента.

Там добавили, что работы по восстановлению энергетической инфраструктуры продолжаются.

«После их завершения, энергокомпания будет пытаться включать свет хотя бы на небольшое время», — говорится в сообщении.

В связи с этим там посоветовали тем, «кто понимает, что в ближайшее время вам будет сложно обходиться без электроэнергии и кто может временно выехать из города Одессы в Одесскую область или за ее пределы» сделать это.

Почему этот совет появился именно на странице этого департамента, а не на главных страницах коммуникации ОГА с гражданами непонятно. Некоторые пользователи в комментариях даже предположили, что страницу могли взломать.

Фото: Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА / Facebook

Этот пост вызвал волну спекулятивных заголовков среди некачественных СМИ о том, что в Одессе якобы не будет электричества 2−3 месяца. Представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в комментарии Детектор медиа сообщил, что информация о том, что в Одессе не будет света 2−3 месяца, является фейковой.

Братчук отметил, что срок 2−3 месяца касается полного восстановления высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования.

Он также подчеркнул, что никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал.

В свою очередь ситуацию с электричеством в Одесской области прокомментировали и в ДТЭК. Там назвали ситуацию в энергосистеме «беспрецедентно сложной».

«Восстановительные работы потребуют времени. Однако энергетики уже делают все возможное и невозможное, чтобы как можно быстрее восстановить все, что разрушил враг», — заявили в ДТЭК, однако не уточнили более детальные сроки восстановления.

Ранее в ДТЭК сообщили, что после утренних атак врага по объектам энергетической инфраструктуры в Одесской области энергетики продолжают восстанавливать разрушенные энергообъекты. В частности, они сделали все возможное, чтобы оперативно подать напряжение на объекты критической инфраструктуры — котельные, водоканал, больницы.

Там также писали, что, по предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы.

«По завершении восстановительных работ, энергетики ДТЭК Одесские электросети смогут начать включать свет на некоторое время», — отметили в ДТЭК.

На официальном канале Одесского горсовета в Telegram заявили, что «ситуация остается тяжелой, но полностью контролируемой».

Там сообщили, что специалисты ДТЭК работают над тем, чтобы во все дома как можно скорее вернулся свет, и что водоснабжение и водоотвод уже вернули — 11 районных и большинство малых котельных работают.

«Напоминаю, что всегда можно обратиться к развернутым в городе Пунктам Несокрушимости. Помним, что любая паника играет врагу на руку, ведь это то, чего он и ждет», — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщалось, утром 10 декабря Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры в Одесские области. В общей сложности российские террористы использовали против Одесщины 15 дронов-камикадзе Шахед. Украинским защитникам удалось сбить 10 из них, впрочем, были и попадания по объектам инфраструктуры, которые привели к существенным разрушениям. В результате без света остаются Одесса и почти вся область.