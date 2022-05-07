Российские войска нанесли удар по Одессе шестью ракетами: попали по взлетной полосе и гражданскому предприятию
Черный дым над Одессой в результате российского ракетного удара (Фото:Суспільне.Одесса)
В субботу, 7 мая, российские войска нанесли удар по Одессе шестью ракетами с помощью стратегической авиации.
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Как сообщает Суспільне, об этом рассказала начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.
В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется.
Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.
Как сообщалось, в 13:17 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. После этого жители услышали взрывы. Над городом появился чёрный дым.
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