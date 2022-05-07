Российские войска нанесли удар по Одессе шестью ракетами: попали по взлетной полосе и гражданскому предприятию

7 мая, 17:22
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Черный дым над Одессой в результате российского ракетного удара (Фото:Суспільне.Одесса)

Черный дым над Одессой в результате российского ракетного удара (Фото:Суспільне.Одесса)

В субботу, 7 мая, российские войска нанесли удар по Одессе шестью ракетами с помощью стратегической авиации.

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Как сообщает Суспільне, об этом рассказала начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга Наталья Гуменюк.

В результате попадания четырех ракет повреждено гражданское предприятие в жилом районе. После удара вспыхнул пожар, на месте работают спасатели. Информация о раненых уточняется.

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Две ракеты попали в ранее разрушенную взлетно-посадочную полосу.

Как сообщалось, в 13:17 в Одессе и области объявили воздушную тревогу. После этого жители услышали взрывы. Над городом появился чёрный дым.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Одесская область Одесса Ракеты Ракетные удары Война России против Украины Ракетный удар

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