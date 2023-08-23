Россия атаковала Одесскую область дронами, попав в зернохранилища — фото 23 августа, 08:01 В результате российской атаки пострадали зернохранилища (Фото:Силы обороны юга Украины)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе Shahed-136/131 в ночь на среду, 23 августа. Есть попадания в зернохранилища.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

Россияне ударили по региону с восточного побережья Азовского моря. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить девять беспилотников.

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Оккупанты попали в зернохранилища и производственно-перегрузочный комплекс в Подунавье. В складских помещениях начался пожар, который уже локализовали.

Пострадавших в результате атаки нет.

Фото: Силы обороны юга Украины

Фото: Силы обороны юга Украины

Фото: Силы обороны юга Украины

В течение более месяца россияне активно наносят удары по югу Украины, атакуя портовую инфраструктуру Одесской области. В ночь на 14 августа они выпустили 15 дронов-камикадзе и восемь крылатых ракет Калибр, который сбило ПВО.



Всего обломками и взрывной волной повреждено более 200 зданий.

