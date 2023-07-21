Россияне атаковали Одесскую область, попав в агропредприятие. Уничтожено 120 тонн зерновых, есть раненые 21 июля, 08:21 Поврежденный в результате российского удара один из терминалов в Одессе, 19 июля 2023 года (Фото:Ukrainian Infrastructure Ministry via Facebook/Handout via REUTERS)

Российские оккупанты в четвертый раз за неделю атаковали Одесскую область. В ночь на пятницу, 21 июля, они попали в терминалы с зерном.

Об этом руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

По ее словам, россияне попали крылатыми ракетами Калибр в агропредприятие, где пытались уничтожить запасы зерна. Под ударом оказались ангары с хранением и предприятие, где хранили сельскохозяйственную технику.

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Глава Одесской ОВА Олег Кипер заявил, что россияне уничтожили 100 тонн гороха и 20 тонн ячменя. Пострадали два человека.

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