Россия ночью атаковала портовую инфраструктуру Одесской области дронами. Разрушен ангар с зерном, есть пострадавшие 24 июля, 07:20 Последствия российской атаки на Одессу в ночь на 23 июля (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Российские оккупанты атаковали иранскими дронами-камикадзе Shahed Одесскую область в ночь на понедельник, 24 июля. Есть попадание.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Воздушная тревога в Одесской области продолжалась почти 4 часа. По словам Братчука, силы противовоздушной обороны сбили несколько вражеских целей.

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«К сожалению, есть попадания в соответствующую инфраструктуру», — заявил он, не уточнив деталей.

Обновлено в 07:30. В ОК Юг рассказали, что российская атака была направлена по портовой инфраструктуре Дуная. Силы ПВО сбили три ударных дрона. По предварительной информации, пострадали четыре работника порта.

«В результате попаданий разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для сохранения других видов грузов, в одном из производственных помещений произошел пожар, который оперативно ликвидирован», — говорится в сообщении.

В течение прошлой недели россияне регулярно обстреливали юг Украины ракетами и дронами — под ударом были Одесса и Николаев, в частности портовая инфраструктура и зерновые терминалы.

23 июля оккупанты совершили самую масштабную атаку на центр Одессы с начала развязанной полномасштабной войны, использовав 19 крылатых и баллистических ракет Оникс, Калибр, Х-22, Искандер-М и Искандер-К. Силы ПВО уничтожили девять воздушных целей.

В результате обстрела погиб мужчина, еще 21 человек пострадал, в том числе четверо детей. В историческом центре города значительные разрушения: ракеты РФ разрушили Спасо-Преображенский кафедральный собор, всего повреждены 25 объектов исторической важности.

