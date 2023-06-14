Ракетный удар РФ по Одессе: в больницах находятся шестеро пострадавших

14 июня, 14:50
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Последствия удара РФ в Одессе (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

Последствия удара РФ в Одессе (Фото:Press Service of the the Operational Command South of the Ukrainian Armed Forces/Handout via REUTERS)

В больницах находятся шесть человек, которые пострадали в результате ракетного удара России по Одессе в среду, 14 июня.

Об этом сообщил Одесский горсовет в Telegram.

По данным ведомства, по состоянию на 13:00 в больницах находятся шесть пострадавших от ночного обстрела. Амбулаторно оказана помощь четырем лицам.

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Также городские службы продолжают ликвидацию последствий очередного террористического акта РФ в Одессе.

В ночь на 14 июня в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога. Враг атаковал Одессу ракетами Калибр, есть погибшие. Также Россия осуществила запуски дронов-камикадзе и ракет Х-22 по другим регионам Украины.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Одесса Война России против Украины Ракетный удар

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