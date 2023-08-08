Одесские пляжи можно обезопасить от дрейфующих мин — Военно-Морские силы

8 августа, 21:30
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Дмитрий Плетенчук (Фото:Скриношот видео Ukraine Media Center Odesa)

Дмитрий Плетенчук (Фото:Скриношот видео Ukraine Media Center Odesa)

Пляжи Одесского региона можно обезопасить от выноса на них дрейфующих мин.

Об этом сообщил спикер Военно-Морских Сил Украины ВСУ Дмитрий Плетенчук во время брифинга.

Отвечая на вопрос о возможности обезопасить пляжи от мин, Плетенчук сказал, что технически это возможно.

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«Можно протралить акваторию пляжа. Она не такая большая. Есть мобильная группа по разминированию, на ее счету уже сотни разминирований. Это и боеприпасы и мины, которые выбросило на берег в прибойную зону», — сказал Плетенчук.

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Он добавил, что после этого необходимо выставить специальное боновое заграждение и сетки, чтобы возможные взрывоопасные предметы не попадали в уже проверенную прибрежную зону.

Накануне сообщалось, что Одесская ОГА планирует открыть пляжный сезон до выходных и поручила до 10 августа подготовить пляжи. Также перед открытием пляжного сезона кафе и ресторанам в Одессе разрешили работать на час дольше — до 23:00.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Пляжи Одесса Мины

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