В Одессе патрульный ударил мужчину: в полиции озвучили свою версию событий 13 августа, 14:58 Мужчина упал после удара патрульного (Фото:Скриншот видео Думская/Telegram)

В Одессе патрульный ударил мужчину, который нарушил правила дорожного движения.

Соответствующее видео появилось в соцсетях 12 августа.

На нем видно, как трое полицейских сопровождают мужчину. Он требует от патрульных написать пояснение и вступает с ними в словесную перепалку. Затем один из полицейских задевает мужчину, а затем наносит ему удар в лицо.

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В пресс-службе патрульной полиции пояснили, что инцидент произошел 1 августа.

Там уточнили, что полицейские пригласили гражданина в управление патрульной полиции для рассмотрения дела о нарушении им ПДД.

Во время разговора и подготовки к рассмотрению дела об административном правонарушении мужчина начал нецензурно выражаться в отношении работников полиции и намеренно повредил бланк админпротокола.

Мужчину доставили в отделение полиции, однако началась воздушная тревога, поэтому патрульные вместе с ним отправились к укрытию.

Сообщается, что по дороге гражданин вел себя агрессивно, провоцировал полицейских и нецензурно ругался.

Во время конфликта один из полицейских неоднократно предупреждал гражданина о прекращении нарушения, а затем применил физическую силу.

На место инцидента инспекторы вызвали скорую медицинскую помощь, но мужчина отказался от помощи.

Назначено служебное расследование, полицейский отстранен от исполнения служебных обязанностей.