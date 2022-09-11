В Одессе неизвестные расписали памятник Екатерине II красной краской 11 сентября, 16:15 В Одессе на памятнике Екатерине II появились надписи красной краской (Фото:Избирком)

В Одессе неизвестные расписали красной краской памятник российской императрице Екатерине II и приравняли ее к диктатору Владимиру Путину.

Фото опубликовало местное издание Избирком.

«Екатерина = Путин», — написали неизвестные красной краской.

Фото: Избирком

Кроме того, в соцсетях появились призывы к одесситам «демонтировать» памятник в ближайшее время, сообщает издание.

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Издание Думская позже сообщило, что памятник отмыли коммунальщики.

Одесские власти планируют обсудить судьбу памятника Основателям Одессы, ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью города: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем электронный опрос одесситов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил против сноса памятника Екатерине II.



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