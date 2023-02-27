Одесса осталась без света из-за аварии, в городе остановился электротранспорт

27 февраля, 10:09
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В Одессе произошло аварийное отключение электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одессе произошло аварийное отключение электроэнергии (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В понедельник, 27 февраля, в Одессе произошло аварийное отключение высоковольтной линии.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК в Telegram.

Поэтому временно без света остались почти все районы Одессы и Одесский район.

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В коммунальном предприятии Одесгорэлектротранспорт отметили, что из-за отсутствия электроэнергии остановлено движение трамваев и троллейбусов.

Видео дня

По предварительной информации Одесской военной Администрации, возобновляемые работы будут завершены в течение суток.

По данным ДТЭК, на 27 февраля Угрэнерго не устанавливал лимитов по электроснабжению, однако графики отключения света будут действовать в тех регионах, где повреждены сети.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Одесса Электроэнергия ДТЭК Электричество Отключения света

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