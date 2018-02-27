Одесса оказалась в снежном плену: движение затруднено, люди отсиживаются дома - фото и видео

Во вторник, 27 февраля, на Одесскую область обрушился снежный буран, из-за которого движение общественного транспорта оказалось затруднено.

Несмотря на все усилия, коммунальщикам не удается справиться с последствиями снегопада, и многие граждане решили воздержаться от поездок.

Кроме того, в целом ряде районов области из-за непогоды приостановлен учебный процесс.

Непогода также обесточила два населенные пункты - Фурмановка и Новоселовка.

При этом синоптики прогнозируют усиление снежной метели.

НВ