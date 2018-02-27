Одесса оказалась в снежном плену: движение затруднено, люди отсиживаются дома - фото и видео

Во вторник, 27 февраля, на Одесскую область обрушился снежный буран, из-за которого движение общественного транспорта оказалось затруднено.
Несмотря на все усилия, коммунальщикам не удается справиться с последствиями снегопада, и многие граждане решили воздержаться от поездок.
Одесситы массово жалуются на неубранные от снега улицы https://t.co/sQh9I0qdTX pic.twitter.com/o1u5axdqJp— Одесса 048.ua (@odessa048ua) 27 февраля 2018 г.
Экстремальная проездка: В Одессе салон троллейбуса замело снегом https://t.co/fxWfwco6UV pic.twitter.com/RcxVv03LFq— Одесса 048.ua (@odessa048ua) 27 февраля 2018 г.
Кроме того, в целом ряде районов области из-за непогоды приостановлен учебный процесс.
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Непогода также обесточила два населенные пункты - Фурмановка и Новоселовка.
При этом синоптики прогнозируют усиление снежной метели.
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