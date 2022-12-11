В Одесской ОГА объяснили скандальное заявление о «2−3 месяцах» на восстановление энергообъектов и опровергли призывы к эвакуации 11 декабря, 11:56 Одесская ОГА удалила пост, который спровоцировал панические комментарии в соцсетях, и опубликовала разъяснения (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

Пост на фейсбук-странице одного из департаментов Одесской ОГА про «два-три месяца на восстановление энергообъектов» области и с рекомендацией эвакуироваться возмутил соцсети и вызвал волну панических комментариев. Вскоре скандальный пост удалили.

10 декабря на странице департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА появилось сообщение о том, что на восстановление энергообъектов в Одесской области может потребоваться целых два-три месяца.



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«По предварительным прогнозам, времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы после вражеских обстрелов. Речь идет не о днях, а даже о неделях и не исключено, что двух-трех месяцах», — говорилось в публикации.

В связи с этим там обратились с просьбой к тем, «кто понимает, что в ближайшее время будет сложно обходиться без электроэнергии», временно выехать из города в Одесскую область или за ее пределы.



Этот пост вызвал волну заголовков в СМИ о том, что в Одессе зимой не будет электричества. Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук вскоре опроверг эти сообщения и отметил, что такая информация является фейковой.

Позже скандальный пост удалили со страницы департамента, а также выпустили разъяснение.

«По сроку два-три месяца. Речь идет о полном восстановлении высоковольтных сетей и соответствующего технического оборудования», — отметили в ОГА.

Там также опровергли призывы эвакуироваться.

«Никаких призывов к эвакуации жителей Одессы и области ни один представитель власти в регионе не делал. Свободная интерпретация обращения, размещенного на официальной странице департамента в Фейсбуке, рассматривается не иначе, как элемент гибридной войны российских спецслужб против Украины. Соответствующая ситуация уже изучается представителями СБУ», — отметили там.

Фото: Департамент систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОГА / Facebook

Напомним, утром 10 декабря Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры на юге. В общей сложности российские террористы использовали 15 дронов-камикадзе Шахед. Украинским защитникам удалось сбить 10 из них, однако были и попадания по объектам инфраструктуры, которые привели к существенным разрушениям.

В результате без света остались Одесса и почти вся область. К вечеру 10 декабря энергетики подали напряжение на объекты критической инфраструктуры — котельные, водоканал, больницы. Свет постепенно возвращается и в дома жителей области.

Энергетики продолжают восстановительные работы. В ДТЭК прогнозируют, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем в предыдущие разы. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на то, чтобы восстановить свет в области, нужны дни, а не часы.