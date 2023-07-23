Российская атака по Одессе: один человек погиб и 22 ранены

23 июля, 11:03
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Последствия ракетной атаки РФ по Одессе в ночь на 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

Последствия ракетной атаки РФ по Одессе в ночь на 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)

В Одессе в результате ракетной атаки РФ в ночь на 23 июля известно об одном погибшем и 22 раненых, среди которых четверо — дети.

Об этом сообщили в Нацполиции.

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Эту информацию обнародовали по состоянию на 4:00 часа утра. Более свежих официальных данных не сообщалось.

В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и некоторые другие исторические здания.

Видео дня

Редактор: София Лазарова

Теги:   Одесская область Одесса Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака

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