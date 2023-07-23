Российская атака по Одессе: один человек погиб и 22 ранены
Последствия ракетной атаки РФ по Одессе в ночь на 23 июля 2023 года (Фото:REUTERS / Serhii Smolientsev)
В Одессе в результате ракетной атаки РФ в ночь на 23 июля известно об одном погибшем и 22 раненых, среди которых четверо — дети.
Об этом сообщили в Нацполиции.
Эту информацию обнародовали по состоянию на 4:00 часа утра. Более свежих официальных данных не сообщалось.
В ночь на воскресенье, 23 июля, российские войска нанесли самый масштабный удар по историческому центру Одессы. Враг нанес удар, применив пять видов ракет. Разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор и некоторые другие исторические здания.