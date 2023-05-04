Одессу ночью атаковали дроны с надписями «За Кремль». 12 сбили, три ударили по общежитиям

4 мая, 07:06
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На хвостовиках дронов есть надписи «За Москву» и «За Кремль» (Фото:ОК Юг)

На хвостовиках дронов есть надписи «За Москву» и «За Кремль» (Фото:ОК Юг)

Украинские силы противовоздушной обороны сбили 12 из 15 дронов-камикадзе Shahed-131/136, которыми Россия атаковала Одессу в ночь на четверг, 4 мая.

Об этом сообщило оперативное командование Юг.

Три беспилотника ударили по общежитиям одного из учебных заведений города. Начался пожар, который оперативно ликвидировали. Пострадавших нет.

Видео дня

На дронах были надписи «За Москву» и «За Кремль». Накануне РФ обвинила Украину в «атаке» беспилотников на Кремль и «замахе» на диктатора Владимира Путина.

ОК Юг
Фото: ОК Юг
ОК Юг
Фото: ОК Юг

Ночью в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все вражеские цели — иранские дроны и, вероятно, баллистические ракеты.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесса Дроны дроны-камикадзе

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