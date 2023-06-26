Над Одесской областью ночью сбили дроны и две ракеты, есть повреждения

26 июня, 08:04
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В Одесской области ночью прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В Одесской области ночью прогремели взрывы (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на понедельник, 26 июня, крылатыми ракетами типа Калибр и иранскими дронами-камикадзе Shahed.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона.

По ее словам, силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты. В результате «мощной работы» по ударным дронам взрывные волны повредили окна двух многоквартирных домов в прибрежной зоне. Пострадавших нет.

Видео дня

По данным Воздушных сил ВСУ, всего за ночь силы ПВО сбили 13 воздушных целей: две из трех крылатых ракет, семь дронов Shahed и четыре беспилотника неустановленного типа.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесская область Одесса Крылатая ракета Ракетные удары Калибр

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