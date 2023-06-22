Над Одесской областью ночью сбили три дрона Shahed, есть попадание 22 июня, 07:24 Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Российские оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на четверг, 22 июня, иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть одно попадание.

Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

По ее словам, в целом над регионом сбили три дрона.

«Уточняем ситуацию. Критического попадания нет, потерь среди людей нет», — сказала Гуменюк.

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08:15. В ОК Юг уточнили, что Shahed попал в складское помещение, пожар был ликвидирован.



В ночь на 22 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за опасности запуска Россией крылатых, баллистических ракет, а также беспилотников. Сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове и Кременчуге.

