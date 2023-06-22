Над Одесской областью ночью сбили три дрона Shahed, есть попадание
Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)
Российские оккупанты атаковали Одесскую область в ночь на четверг, 22 июня, иранскими дронами-камикадзе Shahed. Есть одно попадание.
Об этом спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.
По ее словам, в целом над регионом сбили три дрона.
«Уточняем ситуацию. Критического попадания нет, потерь среди людей нет», — сказала Гуменюк.
08:15. В ОК Юг уточнили, что Shahed попал в складское помещение, пожар был ликвидирован.
В ночь на 22 июня в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за опасности запуска Россией крылатых, баллистических ракет, а также беспилотников. Сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове и Кременчуге.