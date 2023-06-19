Россияне атаковали ночью Одесскую область четырьмя ракетами с подводной лодки — все сбила ПВО 19 июня, 07:10 Одесса (Фото:REUTERS/Alexandros Avramidis)

Российские оккупанты в ночь на понедельник, 19 июня, выпустили по Одесской области четыре крылатые ракеты Калибр. Все сбили силы противовоздушной обороны.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Воздушная тревога в Одесской области ночью длилась почти час — до 02:47. Воздушные силы ВСУ сообщали о работе ПВО. По словам Братчука, ракеты россияне запускали из акватории Черного моря.

Видео дня

Спикер оперативного командования Юг Наталья Гуменюк в эфире телемарафона уточнила, что пуски осуществляли с подлодки. По ее словам, их считают сложными для обнаружения. Попаданий не было.



14 июня оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе. В результате воздушного боя и взрывной волны были повреждены гражданские объекты — три человека погибли, 13 получили ранения.

В ночь на 10 июня Россия также атаковала Одессу, запустив иранские дроны-камикадзе и ракеты. В результате падения обломков была повреждена многоэтажка — погибли три человека, около 30 получили ранения.

