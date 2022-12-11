В Одесской области без света остаются 300 тысяч абонентов. Ситуация может значительно улучшиться завтра — ОВА 11 декабря, 15:09 В результате атаки РФ на объекты энергоинфраструктуры 10 декабря Одесса и населенные пункты региона остались без света (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

В Одесской области количество абонентов, остающихся без света в результате атаки России на энергоинфраструктуру региона, по состоянию на воскресенье, 11 декабря, уменьшилось с 1,5 миллиона до 300 тысяч.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, российские оккупанты пытаются «взять жителей мором», но люди должны защитить Одесскую область, а не сдаваться из-за сложностей.

Видео дня

«На данный момент постепенно возвращается свет в Одессу и общины Одесского района. Из 1,5 миллиона, которые были без света вчера, на сегодняшний день уменьшилось это количество до 300 тысяч абонентов. Завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации», — сказал Марченко, опубликовав видео в Telegram.

10 декабря Россия нанесла удары по объектам инфраструктуры на юге Украины, использовав 15 иранских дронов-камикадзе. Десять из них сбили украинские защитники, но несколько попали в объекты энергоинфраструктуры структуры.

Без света остались Одесса и почти вся область. К вечеру энергетики подали напряжение на объекты критической инфраструктуры — котельные, водоканал, больницы.

В ДТЭК прогнозируют, что времени на восстановление энергообъектов в Одесской области понадобится гораздо больше, чем раньше. По словам президента Украины Владимира Зеленского, на то, чтобы восстановить свет в регионе, нужны дни, а не часы.