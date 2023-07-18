Массированная атака на Одессу. ВСУ показали поврежденные дома, храм и отель — фото 18 июля, 11:26 Российские оккупанты запустили по Одессе шесть Калибров (Фото:ОК Юг)

Оперативное командование Юг показало последствия российской атаки на Одессу в ночь на вторник, 18 июля.

Силы противовоздушной обороны уничтожили все шесть российских ракет Калибр. Обломки и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Ранения получил 74-летний мужчина.

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На снимках видно повреждения Свято-Николаевского храма и гостиницы Одесса на морском вокзале.

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: ОК Юг

Фото: Одесская областная прокуратура

Фото: ОК Юг

Также на подлете к Одесской области за ночь уничтожили 21 иранский дрон-камикадзе Shahed, еще четыре — над Николаевской. Всего силы ППО сбили 31 из 36 беспилотников.

Офис генпрокурора открыл дело по факту массированной атаки на Одессу и расследует нарушение законов и обычаев войны.

