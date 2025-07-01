«Сейчас у РФ ничего не получится». У оккупантов есть 2,5 пути создать угрозу для Одессы: какой сценарий самый опасный — Ступак
Одесса (Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis)
Военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак прокомментировал в эфире Radio NV статью Financial Times, где говорится о главной цели российского диктатора Владимира Путина — захватить Одессу.
По словам Ступака, у РФ по состоянию на сейчас ничего не получится.
«Есть два с половиной пути, которые вообще могут использовать россияне, чтобы создать угрозу для Одессы. Мы здесь панику не разгоняем, мы просто предполагаем. Первое — по земле. Им надо пройти через много-много регионов. Им надо пройти через реку Днепр, захватить город Херсон, пройти дальше. Логично, это не на горизонте. Отмечаем», — рассказал Ступак.
Второй вариант — из воды и такая угроза, пояснил Ступак, есть: