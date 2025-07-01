По словам Ступака, у РФ по состоянию на сейчас ничего не получится.

«Есть два с половиной пути, которые вообще могут использовать россияне, чтобы создать угрозу для Одессы. Мы здесь панику не разгоняем, мы просто предполагаем. Первое — по земле. Им надо пройти через много-много регионов. Им надо пройти через реку Днепр, захватить город Херсон, пройти дальше. Логично, это не на горизонте. Отмечаем», — рассказал Ступак.

Реклама

Второй вариант — из воды и такая угроза, пояснил Ступак, есть: