Удар дронами и обстрелы РФ. В Одессе от электроэнергии отключили всех потребителей, в Херсоне без света 2,5 тысячи абонентов 10 декабря, 10:27 Продавщица в Одессе во время отключения электроэнергии, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Из-за атаки дронами-камикадзе на Одесскую область в Одессе электроэнергию отключили у всех потребителей, исключение — критическая инфраструктура. Также в результате обстрелов без света осталась часть Херсона.

В ДТЭК заявили, что из-за масштаба разрушений сразу нескольких объектов энергоинфраструктуры ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная. Кроме областного центра, экстренные отключения также применяют в населенных пунктах региона.

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«На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется, как только для этого будет разрешение военных», — заявили в ДТЭК.

Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что в ночь на 10 декабря россияне обстреливали Херсон. Всего электроэнергии нет у 2549 абонентов. Из-за повреждений линий электропитания снова без света:

центр города;

Шуменский микрорайон;

село Степановка.

По словам Янушевича, ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

В ночь на 10 декабря Воздушные силы ВСУ сбили десять из 15 дронов-камикадзе, которые атаковали юг Украины: по четыре в Николаевской и Херсонской областях и два в Одесской.

