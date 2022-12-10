Удар дронами и обстрелы РФ. В Одессе от электроэнергии отключили всех потребителей, в Херсоне без света 2,5 тысячи абонентов

10 декабря, 10:27
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Продавщица в Одессе во время отключения электроэнергии, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Продавщица в Одессе во время отключения электроэнергии, 5 декабря 2022 года (Фото:REUTERS/Serhii Smolientsev)

Из-за атаки дронами-камикадзе на Одесскую область в Одессе электроэнергию отключили у всех потребителей, исключение — критическая инфраструктура. Также в результате обстрелов без света осталась часть Херсона.

В ДТЭК заявили, что из-за масштаба разрушений сразу нескольких объектов энергоинфраструктуры ситуация с электроснабжением в Одесской области сложная. Кроме областного центра, экстренные отключения также применяют в населенных пунктах региона.

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«На место прибыли военные, спасатели, аварийные бригады энергетиков. Восстановление разрушенных объектов начнется, как только для этого будет разрешение военных», — заявили в ДТЭК.

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Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич рассказал, что в ночь на 10 декабря россияне обстреливали Херсон. Всего электроэнергии нет у 2549 абонентов. Из-за повреждений линий электропитания снова без света:

  • центр города;
  • Шуменский микрорайон;
  • село Степановка.

По словам Янушевича, ремонтные бригады энергетиков уже приступили к восстановительным работам.

В ночь на 10 декабря Воздушные силы ВСУ сбили десять из 15 дронов-камикадзе, которые атаковали юг Украины: по четыре в Николаевской и Херсонской областях и два в Одесской.

https://www.youtube.com/watch?v=g_yypPl5gxc
Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Одесса Электроэнергия ДТЭК Херсонская область Война России против Украины

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