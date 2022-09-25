Утром оккупанты атаковали центр Одессы дронами-камикадзе: есть попадания 25 сентября, 08:03 Одессу снова атаковали дронами-камикадзе (Фото:Думская)

Утром в воскресенье, 25 сентября, россияне атаковали Одессу дронами-камикадзе. Трижды враг попал по админзданию в центре города.

Как сообщает Суспільне, в Одессе около шести утра во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов. В небе были видны и слышны дроны.

После этого в небо поднялся густой дым — фото опубликовало местное издание Думская.



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Позже в ОК Юг официально подтвердили, что Одесса была атакована враждебными дронами-камикадзе.

Враг трижды попал в админздание в центре города. Один дрон был сбит силами противовоздушной обороны.

В настоящее время в городе продолжается спасательная операция и тушение пожара. Человеческих потерь нет.

Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, жилые дома и постройки вокруг эпицентра взрыва пострадали незначительно.



Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в своем обращении намекнул, что атака могла быть осуществлена иранскими дронами Shahed, которые Россия недавно закупила у Ирана.

Позже фото обломков российских дронов опубликовал спикер ОК Юг Владислав Назаров.



Это уже не первая атака боевых беспилотников на Одессу. Так 23 сентября россияне ударили беспилотниками иранского производства по городу, в результате чего погиб один гражданский. Один Shahed-136 силы ПВО тогда сбили над морем.

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В конце августа СМИ со ссылкой на представителей западной разведки писали, что Россия получила от Ирана «сотни» боевых беспилотников. По данным CNN, Россия получила три типа иранских дронов: Mohajer-6, Shahed-129 и Shahed-191.



31 августа информацию о получении Россией иранских дронов официально подтвердил Белый дом. В начале сентября США ввели санкции против трех компаний из Ирана, производящих ударные беспилотники, поставляемые в РФ.

В середине сентября появились первые свидетельства того, что российские оккупанты используют иранские беспилотники в войне с Украиной.

13 сентября украинские военные впервые сбили дрон Shahed-136 — это произошло вблизи Купянска.

23 сентября ВСУ впервые сбили многоцелевой ударный дрон иранского производства Mohajer-6, предназначенный для разведки и огневого поражения.

Россия использует иранские дроны не только против военных целей, но и нанося удары по украинским городам, создавая угрозу для мирных жителей.

23 сентября Украина лишила аккредитации посла Ирана, а также значительно сократила количество дипломатического персонала посольства Ирана в Киеве. Такие меры приняли из-за поставок страной оружия России, используемого агрессором в полномасштабной войне, в частности против украинского гражданского населения.

В МИД Украины отметили, что такие действия напрямую противоречат публично задекларированной высшим руководством Ирана позиции нейтралитета, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины.



В МИДе Ирана в ответ заявили, что сожалеют об «ухудшении отношений» с Украиной, обвинив в этом «третьи силы».

В МИД Украины подвергли критике заявления Ирана о «внешнем влиянии» и призвали Тегеран прекратить поставки оружия России.



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