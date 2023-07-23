Данилов назвал главную цель российских атак по Одессе 23 июля, 10:38 Секретарь СНБО Алексей Данилов (Фото:СНБО / Facebook)

Главная цель российских ракетных атак по Одессе и области — это попытка полностью изолировать выход Украины к Черному морю, и через запугивание нейтрализовать международные усилия по восстановлению «зернового коридора».

Так секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал очередной удар РФ по Одессе в ночь на 23 июля.

«По кремлевскому плану должны быть созданы искусственные условия угроз голода прежде всего для стран Африки, и повышение уровня миграционных опасностей для Европы. Россияне ожидают, что через шантаж принудят Запад к переговорам и принятию путинского „зернового ультиматума“ — восстановление экспорта российского аммиака, снятие части санкций и других ограничений», — отмечает Данилов.

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В то же время, объясняет он, уничтожение украинской инфраструктуры должно сделать мир зависимым от российского зерна, их логистики и возможностей.

«План — поставить мир на колени и сделать Россию уникальным зерновым поставщиком. После провала идеи „энергетической сверхдержавы“ Путин хочет стать „зерновой сверхимперией“», — пишет в посте Данилов.

Секретарь СНБО отметил, что Украина понимает и осведомлена об этих намерениях и должным образом отреагирует — прежде всего в полной мере ответит на убийства и разрушения.

В то же время, добавил он, мир и Запад «должны проявить твердость и незыблемость и дать свой достойный ответ кремлевской крысе, который должен заключаться в полноценном восстановлении функционирования украинского „зернового коридора“ под гарантии международной безопасности».

Срыв зерновой сделки и атаки на Одессу: что известно

17 июля в Кремле заявили об остановке действия «зерновой сделки», заключенной при посредничестве ООН и Турции в июле прошлого года, которая позволила разблокировать три украинских порта для экспорта продовольствия.

Также Россия объявила об отзыве гарантий безопасности судоходства в рамках Черноморской зерновой инициативы.

Украина предложила Турции и ООН продолжить работу «зернового коридора» без РФ. В Кремле ответили угрозами на возможность возобновления работы соглашения без России.

Россия начала наносить массированные удары по портовой и зерновой инфраструктуре Украины, атакуя Одессу и Николаев. В результате обстрелов разрушениям подверглась и гражданская инфраструктура, есть погибшие мирные жители.

В частности, в ночь на 23 июля российские войска нанесли масштабный удар по историческому центру Одессы. По меньшей мере один человек погиб и 22 пострадали, в городе значительные разрушения.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова «рассмотреть возможность» возвращения к «зерновой сделке», если будут выполнены все ее условия.