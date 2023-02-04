«Ситуация сложная». В обесточенную Одессу срочно передадут генераторы и американскую газотурбинную электростанцию 25 МВт 4 февраля, 15:51 Ситуация с электричеством в Одессе остается сложной (Фото:НЭК Укрэнерго / Facebook)

В Одессу, которая осталось без электричества в результате масштабной аварии на магистральной сети, срочно передадут газотурбинную электростанцию и генераторы.

Соответствующее поручение в субботу, 4 февраля, дал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он сообщил, что в течение суток в Одессу должны привезти все мощные генераторы, имеющиеся в наличии Минэнерго, а также газотурбинную электростанцию мощностью 25 МВт, предоставленную партнерами из США.

Видео дня

Кроме того, премьер поставил задачу МИД обратиться к Турции за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций.

Шмыгаль также сообщил, что Кабмин на внеочередном заседании поручил создать круглосуточный правительственный штаб по ликвидации последствий аварии во главе с министром энергетики. Для координации работы в город должны отправиться министр энергетики Герман Галущенко и руководитель Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

По словам премьера, ситуация в Одессе и близлежащих районах из-за технологической аварии на одной из высоковольтных подстанций, которая была неоднократно повреждена в результате российских атак, сложная, применены аварийные отключения.

«Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро возобновить энергопитание, в частности критической инфраструктуры, невозможно», — подчеркнул Шмыгаль.

В то же время, по его словам, подключение критической инфраструктуры и многоквартирных домов, отопление которых зависит от электроснабжения, является первостепенной задачей.

Также в Одессе должны круглосуточно работать все пункты несокрушимости.

Утром 4 февраля Одесса и часть Одесского района остались без электричества из-за второй за сутки масштабной аварии на высоковольтной подстанции НЭК Укрэнерго. Ранее эта подстанция становилась целью россиян во время обстрелов.

На месте уже работают бригады и энергетики. Однако в Укрэнерго пока не могут назвать конкретное время, когда энергопитание будет полностью восстановлено.