Одесса без мэра: Труханов отправился в командировку в Чехию сразу после длительного отпуска

Труханов не появлялся на работе с конца прошлого года

В понедельник, 12 февраля, мэр Одессы Геннадий Труханов не вышел на работу и уехал в командировку сразу после отпуска.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, пишет Интерфакс-Украина.

Отмечается, что Труханов уехал в Чехию.

Напомним, после планового отпуска и командировок в Афины и Давос Труханов ушел на отдых за свой счет и должен был выйти на работу 12 февраля. Таким образом, Одесса живет без городского головы полтора месяца.

За это время в городе произошло несколько резонансных событий.

16 января на Одесскую область и Одессу обрушился сильный снегопад, движение транспорта по городу и области было затруднено, аэропорт отменил ряд рейсов. Уже через несколько дней морозы спали и несколько улиц превратились в реки.

19 января в Одессе произошла перестрелка, которая унесла жизни двоих человек. В результате операции был ранен полицейский. Его госпитализировали в тяжелом состоянии, однако спасти жизнь не удалось. Двое человек были задержаны.

Геннадий Труханов занимает пост мэра Одессы с 2014 года. За это время он успел стать фигурантом скандала.

В 2016 году появилась информация, что Труханов имеет российское гражданство и владеет 20 офшорными компаниями. Эти данные проверяла Служба безопасности Украины. Сам Труханов отрицал этот факт.

В итоге экс-народный депутат Егор Фирсов опубликовал документы, которые свидетельствуют о наличии у мэра Одессы даже двух российских паспортов: один выдан в Московской области, второй – в Дагестане. Труханов якобы терял документ и заказывал новый.