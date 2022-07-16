Россия ударила по Одессе. Ракета попала в гражданский склад, на месте борются с масштабным пожаром 16 июля, 07:57 Пожар, вспыхнувший в Одессе утром 16 июля (Фото:Суспільне Одеса)

После утреннего удара по Одессе 16 июля российская ракета попала в склад производственно-торговой компании. На месте полыхает пожар, пострадавших пока нет.



Об этом сообщил представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Он также уточнил, что охранники склада соблюдали правила поведения во время воздушной тревоги, поэтому пострадавших пока нет. Продолжается спасательная операция.

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Пожар в Одессе 16 июля / Фото: Суспільне Одесса

В ОК Юг уточнили, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 с направления Ставрополья, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По предварительным данным, была использована ракета Х-101, попавшая в склад производственно-торговой компании.

Там вспыхнул пожар, его ориентировочная площадь — 1000 м².

На месте работают спасатели.

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