Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП (Фото: Суспільне Одеса)

Руководство Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) взаимодействует с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей ситуации, возникшей в Одессе 21 апреля .

Об этом говорится в заявлении Одесского областного ТЦК и СП, размещенном в Facebook.

«По состоянию на сейчас подтвержден факт задержания военнослужащих одного из районных ТЦК и СП города Одесса представителями правоохранительных органов. Руководством Одесского областного ТЦК и СП обеспечивается полное взаимодействие с уполномоченными правоохранителями для выяснения всех деталей», — отметили в ТЦК.

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Там также подчеркнули, что заинтересованы в прозрачности и объективном расследовании.

«Любые нарушения закона в рядах ВСУ недопустимы, а системное очищение структуры от лиц, которые дискредитируют службу, является нашим приоритетом», — говорится в заявлении.

Одесский областной ТЦК и СП также призвал воздержаться от преждевременных выводов и распространения непроверенной информации.

«Дополнительные разъяснения будут предоставлены после получения и уточнения официальных данных», — заверили в ТЦК.

Ранее 21 апреля одесские Telegram-каналы писали о преследовании и стрельбе. Издание Думская утверждало, что операцию по задержанию проводило спецподразделение КОРД и сотрудники внутренней безопасности СБУ.

Суспільне со ссылкой на пресс-службу ТЦК сообщило, что в Одессе сотрудники Службы безопасности задержали военнослужащих одного из районных ТЦК и СП.

По данным источников журналистов в СБУ, речь идет о задержании восьми представителей Пересыпского ТЦК и одного участкового. Собеседники Суспільного заявили, что те «требовали 50 тыс. долларов».

На задержание военнослужащих групп оповещения ТЦК и СП в Одесской области отреагировали в Сухопутных войсках ВС Украины.

Там заявили, что в связи с задержанием работниками Управления внутренней безопасности СБУ военнослужащих групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и СП в ВСУ начато служебное расследование.

«Решением Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины начальник Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также начальник Пересыпского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки отстранен от исполнения служебных обязанностей», — говорится в заявлении.

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Также сообщается, что начальнику Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ поручено провести служебное расследование.

В СБУ позже сообщили, что сотрудники ТЦК в Одессе входили в «организованную преступную группировку» и требовали деньги с людей, угрожая отправить их «штурмовиками на передовую». Информацию они, по данным следствия, получали от местного жителя, служившего в ТЦК.

«По материалам дела, „выбивание“ средств происходило прямо в служебном мультивенте ТЦК, куда пострадавших затягивали насильно. Сотрудники СБУ с привлечением спецназовцев задержали всех участников группировки „на горячем“, когда они похитили еще одного местного жителя и „выбивали“ из него деньги», — заявили в спецслужбе.