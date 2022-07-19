В МВД назвали условия для открытия школ с 1 сентября

19 июля, 18:24
Правительство рекомендует начать обучение в школах 1 сентября офлайн (Фото:lil_foot_ / Pixabay)

Правительство рекомендует начать обучение в школах 1 сентября офлайн (Фото:lil_foot_ / Pixabay)

Очное обучение в Украине с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

Об этом заявила спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга во вторник, 19 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

«За свои парты школьники смогут вернуться только в том случае, если будут соблюдены все нормы безопасности. Все учебные заведения, которые не будут соблюдать соответствующие нормы, не возобновят очное обучение», — сказала она.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил органам местного самоуправления и центральным органам исполнительной власти организовать регулярные учения по эвакуации школьников в бомбоубежища, проводить уроки безопасности, гарантировать условия в укрытиях и создать возможность для учебы там.

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«Решение о форме обучения будет приниматься отдельно в разных регионах, возможно, даже отдельно в разных образовательных учреждениях», — добавила Матвеева.

Спикер также рассказала, что, согласно проекту МВД Безопасная образовательная среда, службы министерства должны посетить все учебные заведения, а в программы предмета Защита Украины для 6−11 классов внесут соответствующие изменения.

Сотрудники ГСЧС перед началом учебного года должны проверить все учебные заведения и бомбоубежища на предмет безопасности и провести профилактические мероприятия с педагогами.

Матвеева добавила, что также планируется разработать Азбуку безопасности для школьника средней школы и мобильное приложение с ответами на вопросы, касающиеся безопасности.

Президент Владимир Зеленский 12 июля ответил на петицию о запрете очного обучения в учебных заведениях во время военного положения и попросил Дениса Шмыгаля изучить этот вопрос.

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Кабинет министров рекомендовал школам начать учебный год 1 сентября, а университетам — 15 августа, за исключением первых курсов.

Министр образования Сергей Шкарлет говорил, что при областных военных администрациях в Украине создадут специальные комиссии, которые будут определять, безопасно ли начинать очное обучение в местных школах с 1 сентября.

По словам Шкарлета, в случае опасности формат обучения может быть дистанционным или смешанным, а очная форма возможна только по согласованию с областными и Киевской военной администрацией. Он также сказал, что родители, которые не хотят отдавать ребенка на очное обучение, они могут выбрать другой формат — дистанционный, индивидуальный или экстернат.

Как психологически помочь детям, пострадавшим от войны – Елена Розвадовская, фонд Голоса детей

https://www.youtube.com/embed/KBh_d2oOEHU
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Школа Школы МВД Украины Учебный год 1 сентября Бомбоубежище Укрытие Война России против Украины

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