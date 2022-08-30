Скоро 1 сентября. Что ждет украинских школьников в новом учебном году

30 августа, 16:08
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Школьное бомбоубежище в Киеве (Фото:КМДА — офіційний канал via Telegram)

Школьное бомбоубежище в Киеве (Фото:КМДА — офіційний канал via Telegram)

1 сентября для украинских школьников начнется новый учебный год. Из-за военного положения он будет значительно отличаться от предыдущих.

НВ рассказывает, как будет проходить учебный год для украинских школьников.

В каком формате будут учиться школьники

В конце августа министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября

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  • на территориях, существенно удаленных от боевых действий, без изменения места жительства;
  • является внутренне перемещенным лицом;
  • в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;
  • временно находится вне Украины.

Для тех, кто находится на безопасных территориях без изменения места проживания либо является внутренне перемещенным лицом, предлагают следующие формы обучения:

  • очная форма;
  • дистанционная форма;
  • семейная (домашняя) форма обучения;
  • смешанная форма обучения;
  • экстернат.

Для учеников, которые находятся за границей, возможно

  • дистанционное обучение;
  • экстернатное или домашнее обучение;

На прифронтовых и временно оккупированных территориях обучение возможно в таких формах

  • дистанционное или экстернат в дистанционной форме;
  • семейное;
  • экстернат.
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Окончательное решение о формате организации образовательного процесса в каждой школе или регионе принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений — в зависимости от ситуации.

Так, 17 августа мэр Днепра Борис Филатов заявил, что учебный год в школах города начнется 1 сентября в дистанционном формате.

«Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение», — сказал он.

В Киеве родители смогут выбирать форму обучения детей и в случае необходимости сменить ее во время учебного года, сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Ольга Фиданян. По ее словам, обучение в очном режиме выбрали для своих детей почти 70% родителей.

При этом почти 20% киевских школьников по состоянию на 1 сентября будут находится за границей.

По словам Фиданян, 70% киевских школ имеют укрытия, которые обновляют и ремонтируют в соответствии с требованиями и в которых дети смогут прятаться во время воздушных тревог.

В Харькове новый учебный год начнется в онлайн-формате. Еще по состоянию на 13 июля в городе были повреждены или разрушены 223 учреждения общего среднего образования из 715.

Как заявлял министр образования Сергей Шкарлет 25 августа, в целом на тот момент в Украине были готовы к очному обучению 59% школ.

От чего зависит, сможет ли школа проводить занятия оффлайн

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Спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение — некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, а другие — онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

Минобразования рекомендовало школам провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

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  • обязательно проверить учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;
  • проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;
  • определить и обозначить пути эвакуации;
  • создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;
  • создать запасы воды и медикаментов;
  • провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;
  • провести учебные занятия по здоровью, предоставлению домедицинской подготовки и т. п.;
  • подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий (по возможности).

Согласно рекомедации архитекторов нормы укрытий для учебных заведений следующие:

  • отсутствие окон и транзитных коммуникаций;
  • наличие независимых источников электрического питания и генератора;
  • запасы еды и воды минимум на 48 часов;
  • места для сидения, лежания и приемов пищи, при этом мебель должна быть из негорючих материалов;
  • наличие 2-х выходов.
Редактор: Анастасия Одинцова

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