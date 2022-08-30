Скоро 1 сентября. Что ждет украинских школьников в новом учебном году 30 августа, 16:08 Сюжет Школьное бомбоубежище в Киеве (Фото:КМДА — офіційний канал via Telegram)

1 сентября для украинских школьников начнется новый учебный год. Из-за военного положения он будет значительно отличаться от предыдущих.

НВ рассказывает, как будет проходить учебный год для украинских школьников.

В каком формате будут учиться школьники

В конце августа министр образования и науки Сергей Шкарлет рассказал, что формат обучения каждого ученика будет зависеть от того, где он живет или находится по состоянию на 1 сентября

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на территориях, существенно удаленных от боевых действий, без изменения места жительства;

является внутренне перемещенным лицом;

в зоне боевых действий или на временно оккупированных территориях;

временно находится вне Украины.

Для тех, кто находится на безопасных территориях без изменения места проживания либо является внутренне перемещенным лицом, предлагают следующие формы обучения:

очная форма;

дистанционная форма;

семейная ( домашняя) форма обучения;

домашняя) форма обучения; смешанная форма обучения;

экстернат.

Для учеников, которые находятся за границей, возможно

дистанционное обучение;

экстернатное или домашнее обучение;

На прифронтовых и временно оккупированных территориях обучение возможно в таких формах

дистанционное или экстернат в дистанционной форме;

семейное;

экстернат.

Окончательное решение о формате организации образовательного процесса в каждой школе или регионе принимают областные военные администрации и учредители учебных заведений — в зависимости от ситуации.

Так, 17 августа мэр Днепра Борис Филатов заявил, что учебный год в школах города начнется 1 сентября в дистанционном формате.

«Мы проводили консультации с родителями. Около 80% из них поддерживают это решение», — сказал он.

В Киеве родители смогут выбирать форму обучения детей и в случае необходимости сменить ее во время учебного года, сообщила директор Департамента образования и науки КГГА Ольга Фиданян. По ее словам, обучение в очном режиме выбрали для своих детей почти 70% родителей.

При этом почти 20% киевских школьников по состоянию на 1 сентября будут находится за границей.

По словам Фиданян, 70% киевских школ имеют укрытия, которые обновляют и ремонтируют в соответствии с требованиями и в которых дети смогут прятаться во время воздушных тревог.

В Харькове новый учебный год начнется в онлайн-формате. Еще по состоянию на 13 июля в городе были повреждены или разрушены 223 учреждения общего среднего образования из 715.

Как заявлял министр образования Сергей Шкарлет 25 августа, в целом на тот момент в Украине были готовы к очному обучению 59% школ.

От чего зависит, сможет ли школа проводить занятия оффлайн

Спикер МВД Алена Матвеева во время брифинга 19 июля сообщила, что очное обучение с 1 сентября начнется только в тех образовательных учреждениях, которые будут полностью соответствовать требованиям безопасности в условиях военного положения.

В начале июля министр образования заявлял, что если в бомбоубежище или в укрытии не хватает места на всех участников образовательного процесса, очное обучение может проходить в несколько смен.

Также может быть введено смешанное обучение — некоторые дисциплины могут изучать оффлайн, а другие — онлайн.

Как заявлял заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, во время воздушных тревог занятия придется проводить в укрытиях.

Минобразования рекомендовало школам провести следующие мероприятия по усилению безопасности:

обязательно проверить учебные заведения и прилегающие территории на наличие взрывоопасных предметов;

проверить готовность систем оповещения, в частности, доступность оповещения для детей с нарушениями зрения и слуха;

определить и обозначить пути эвакуации;

создать соответственно оборудованное укрытие для всех участников образовательного процесса;

создать запасы воды и медикаментов;

провести тренировки с участниками образовательного процесса по действиям в случае воздушной тревоги;

провести учебные занятия по здоровью, предоставлению домедицинской подготовки и т. п. ;

; подключить сети Wi-Fi в укрытиях для проведения занятий ( по возможности).

Согласно рекомедации архитекторов нормы укрытий для учебных заведений следующие:

отсутствие окон и транзитных коммуникаций;

наличие независимых источников электрического питания и генератора;

запасы еды и воды минимум на 48 часов;

места для сидения, лежания и приемов пищи, при этом мебель должна быть из негорючих материалов;

наличие 2-х выходов.

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