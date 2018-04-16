Очевидцы сообщили о крушении самолета под Яремчей, спасатели ведут поиски

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Поиски ведутся с ночи
Фото: Ярослав Кузнецов/Livejourna

Поиски ведутся с ночи

Жители Яремчанского района Ивано-Франковской области сообщили о вероятном крушении самолета в урочище Лесновы села Микуличин.

Об этом со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям передает Укринформ.

"Мы получили информацию о том, что, вероятно, упал самолет возле Яремче, в селе Микуличин. Впрочем, это сообщение пока не подтверждено, поиски продолжаются с ночи. О падении самолета нам сообщил житель Микуличина", - рассказали в ведомстве.

При этом отмечается, что полеты в данном районе в течение вчерашнего дня осуществляли только рейсовые воздушные суда.

Ранее сообщалось, что на Буковине мужчина пытался перевезти 20 ящиков сигарет через границу с Румынией на дельтаплане.

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