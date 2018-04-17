Очевидцы опубликовали видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге

В результате ДТП погибли восемь человек

В Сети опубликовали видео с места смертельного ДТП в Кривом Роге, во время которого столкнулись автомобиль Mazda, маршрутка и автобус.

Согласно имеющейся информации, авария произошла, когда водитель микроавтобуса решил проехать перекресток на желтый сигнал светофора.

В этот момент в маршрутку врезался автомобиль Mazda, из-за чего ее отбросило на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом.

По последним данным, в результате ДТП погибли восемь человек, еще 21 пострадал.