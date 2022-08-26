В соцсетях сообщают о новых ударах по Антоновскому мосту. Очевидцы публикуют видео 26 августа, 15:52 Из-за ударов ВСУ восстановить Антоновский мост у оккупантов не выходит (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В пятницу, 26 августа, в соцсетях появились сообщения о новом ракетном обстреле Антоновского моста во временно оккупированном россиянами Херсоне.

По словам местных жителей, по стратегически важному для ВС РФ объекту, который они уже которую неделю безуспешно пытаются восстановить после предыдущих ударов, зафиксировано около 10 прилетов.

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Кроме того, это подтверждают и видео очевидцев, на которых видны точные попадания по мосту.

В то же время официальных комментариев по этому поводу от украинских военных пока не поступало.

Несмотря на регулярные обстрелы Антоновского моста и переправы на Каховской ГЭС, оккупанты продолжают их ремонтировать, поскольку других способов для переброски своей военной техники у них нет.

ВС РФ также пытаются навести через Днепр хотя бы понтоны, однако из пропускная способность чрезвычайно низкая.

В свою очередь украинские военные отмечают, что все указанные объекты все равно находятся под их огневым контролем.

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